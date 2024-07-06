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محليات

ثلاث دول أفريقية تعلن توحدها ضمن "كونفدرالية دول الساحل"

2024-07-06 | 14:03
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ثلاث دول أفريقية تعلن توحدها ضمن &quot;كونفدرالية دول الساحل&quot;
ثلاث دول أفريقية تعلن توحدها ضمن "كونفدرالية دول الساحل"

كرست الأنظمة العسكرية الحاكمة في بوركينا فاسو ومالي والنيجر تحالفها ضمن "كونفدرالية"، خلال أول قمة لها، يوم السبت، في نيامي، في قرار يرسخ القطيعة مع بقية دول تكتل غرب إفريقيا.

وقالت الدول الثلاث في بيان ختامي للقمة، السبت، إن رؤساءها العسكريين "قرروا عبور مرحلة إضافية نحو اندماج أكثر عمقا بين الدول الأعضاء. ولهذا الغرض، تبنوا معاهدة تؤسس كونفدرالية بين بوركينا فاسو ومالي والنيجر تحت مسمى كونفدرالية دول الساحل".

واستبعدت الدول الثلاث العودة إلى الكتلة الإقليمية لغرب افريقيا، التي يمكن أن يؤدي انقسامها إلى تعريض الجهود الإقليمية لإنهاء الانقلابات وكبح العنف المنتشر في جميع أنحاء المنطقة، للخطر.

جاء اعلان قادة المجلس العسكري للدول الثلاث خلال قمتهم الأولى في نيامي، عاصمة النيجر، بعد انسحابهم من كتلة غرب أفريقيا المعروفة (إيكواس) في كانون الثاني.

ثلاث دول أفريقية تعلن توحدها ضمن "كونفدرالية دول الساحل"

محليات

كونفدرالية

النيجر

مالي

بوركينا فاسو

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