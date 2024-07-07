إعلام العدو: الدخان يتصاعد من منطقة الجليل الأسفل عقب سقوط عدد من الصواريخ

كتب النائب زياد الحواط عبر حسابه على "اكس": "جلسة صباحية مع سعادة سفير المملكة العربية السعودية وليد البخاري غنية بالتاريخ والثقافة والسياسة، وتأكيد على موقع لبنان في قلب العالم العربي القائم على الإنفتاح والحداثة".
الحدث - شكيب خوري - الحلقة الكاملة
يتابع الشيخ بهاء رفيق الحريري جولته في منطقة الشمال، ومحطته اليوم الأحد كانت في منطقة الضنية حيث عقد سلسلة من اللقاءات مع عدد كبير من الوفود والشخصيات والفاعليات، عرضت عليه مطالبها، مؤكدة دعمها الكامل لمشروعه والوقوف إلى جانبه ليكون سنداً للطائفة السنية.