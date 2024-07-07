إعلام العدو: الدخان يتصاعد من منطقة الجليل الأسفل عقب سقوط عدد من الصواريخ

يتابع الشيخ بهاء رفيق الحريري جولته في منطقة الشمال، ومحطته اليوم الأحد كانت في منطقة الضنية حيث عقد سلسلة من اللقاءات مع عدد كبير من الوفود والشخصيات والفاعليات، عرضت عليه مطالبها، مؤكدة دعمها الكامل لمشروعه والوقوف إلى جانبه ليكون سنداً للطائفة السنية.