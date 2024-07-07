الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2024

محليات

بهاء الحريري من الضنية: مستعدون للحوار والتفاوض ولكن ليس على حساب طائفتنا

2024-07-07 | 06:38
Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
A-
A+
بهاء الحريري من الضنية: مستعدون للحوار والتفاوض ولكن ليس على حساب طائفتنا
بهاء الحريري من الضنية: مستعدون للحوار والتفاوض ولكن ليس على حساب طائفتنا

يتابع الشيخ بهاء رفيق الحريري جولته في منطقة الشمال، ومحطته اليوم الأحد كانت في منطقة الضنية حيث عقد سلسلة من اللقاءات مع عدد كبير من الوفود والشخصيات والفاعليات، عرضت عليه مطالبها، مؤكدة دعمها الكامل لمشروعه والوقوف إلى جانبه ليكون سنداً للطائفة السنية.

وكشف الشيخ بهاء الحريري عن إعلانه لمشروعه السياسي الكامل في وقت قريب، مشدداً على أهمية استكمال مسيرة الرئيس الشهيد رفيق الحريري وإعادة المسار إلى الطريق الصحيح.
وقال: "علينا التعاون مع بعضنا البعض للنجاح والوصول إلى حل لجميع مشاكلنا وأزماتنا، خصوصاً أننا لسنا الدولة ولا يمكن أن نحل مكانها، ولكن سنعمل ما في وسعنا لخدمة المواطن اللبناني من خلال استثمار الخبرات التي نتمتع بها وفي المجالات كافة، من أجل إنشاء مشاريع مستدامة يكون لها انعكاسات إيجابية على الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية في البلد".
وإذ جدد تأكيده بأن الاتفاق الرباعي كان أساس المشكلة في لبنان، أشار إلى أن ذلك لا يعني أنه ضد أي طائفة أو مذهب لبناني، رغم الظلم والقهر التي تتعرض له الطائفة السنية والتي تمر بوضع استثنائي، يحتم علينا أن يكون مشروعنا تجاهها يوازي مشروع الدولة.
وقال: "نحن على استعداد للحوار والتفاوض، ولكن ليس على حساب طائفتنا ولا يمكن أن نقبل بعد اليوم بالانكسار".
وعن العلاقة مع سوريا قال الحريري: "نحن وسوريا جيران ونحترم الجغرافيا وحسن الجوار".
وتعهد الحريري بأن يكون هناك تواصل دائم ومستمر مع القواعد الشعبية من خلال فتح مكاتب له على كافة الأراضي اللبنانية. 
بهاء الحريري من الضنية: مستعدون للحوار والتفاوض ولكن ليس على حساب طائفتنا

محليات

بهاء الحريري

الضنية

العودة الى الأعلى
Aljadeed
الحدث - شكيب خوري - الحلقة الكاملة
المنسّقة الخاصّة للأمم المتحدة في لبنان تزور "إسرائيل"

اقرأ ايضا في محليات

يحدث الآن

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين

زوارنا يقرؤون الآن

بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

Download Aljadeed Tv mobile application
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
فن
منوعات
نشرات الطقس
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2024