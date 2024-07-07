بهاء الحريري من الضنية: مستعدون للحوار والتفاوض ولكن ليس على حساب طائفتنا

يتابع الشيخ بهاء رفيق الحريري جولته في منطقة الشمال، ومحطته اليوم الأحد كانت في منطقة الضنية حيث عقد سلسلة من اللقاءات مع عدد كبير من الوفود والشخصيات والفاعليات، عرضت عليه مطالبها، مؤكدة دعمها الكامل لمشروعه والوقوف إلى جانبه ليكون سنداً للطائفة السنية.

وكشف الشيخ بهاء الحريري عن إعلانه لمشروعه السياسي الكامل في وقت قريب، مشدداً على أهمية استكمال مسيرة الرئيس الشهيد رفيق الحريري وإعادة المسار إلى الطريق الصحيح.

وقال: "علينا التعاون مع بعضنا البعض للنجاح والوصول إلى حل لجميع مشاكلنا وأزماتنا، خصوصاً أننا لسنا الدولة ولا يمكن أن نحل مكانها، ولكن سنعمل ما في وسعنا لخدمة المواطن اللبناني من خلال استثمار الخبرات التي نتمتع بها وفي المجالات كافة، من أجل إنشاء مشاريع مستدامة يكون لها انعكاسات إيجابية على الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية في البلد".

وإذ جدد تأكيده بأن الاتفاق الرباعي كان أساس المشكلة في لبنان، أشار إلى أن ذلك لا يعني أنه ضد أي طائفة أو مذهب لبناني، رغم الظلم والقهر التي تتعرض له الطائفة السنية والتي تمر بوضع استثنائي، يحتم علينا أن يكون مشروعنا تجاهها يوازي مشروع الدولة.

وقال: "نحن على استعداد للحوار والتفاوض، ولكن ليس على حساب طائفتنا ولا يمكن أن نقبل بعد اليوم بالانكسار".

وعن العلاقة مع سوريا قال الحريري: "نحن وسوريا جيران ونحترم الجغرافيا وحسن الجوار".

وتعهد الحريري بأن يكون هناك تواصل دائم ومستمر مع القواعد الشعبية من خلال فتح مكاتب له على كافة الأراضي اللبنانية.