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حسين أيوب لـ #وهلق_شو: المرحلة المقبلة التي تنتظر الرئيس الايراني المنتخب تتضمن تحديات داخلية وخارجية أولها تشكيل حكومة تشكّل صدمة ايجابية للشارع الايراني
حسين أيوب لـ #وهلق_شو: المرحلة المقبلة التي تنتظر الرئيس الايراني المنتخب تتضمن تحديات داخلية وخارجية أولها تشكيل حكومة تشكّل صدمة ايجابية للشارع الايراني
حسين أيوب لـ #وهلق_شو: ايران مرتاحة في الاقليم وأولويتها "لمّ الداخل الايراني" وشخصية الرئيس الجديد المنتخب تُعبر عن الكثير من التناقضات
حسين أيوب لـ #وهلق_شو: ايران مرتاحة في الاقليم وأولويتها "لمّ الداخل الايراني" وشخصية الرئيس الجديد المنتخب تُعبر عن الكثير من التناقضات
جان عزيز لـ #وهلق_شو: هناك أزمة عالمية بدأت من فرنسا والدور الفرنسي في لبنان متراجع جراء الاوراق التي تُلعب في المنطقة
جان عزيز لـ #وهلق_شو: هناك أزمة عالمية بدأت من فرنسا والدور الفرنسي في لبنان متراجع جراء الاوراق التي تُلعب في المنطقة
تمام نور الدين لـ #وهلق_شو: فرنسا مقبلة على معاناة مشابهة للأزمة اللبنانية والنظام البرلماني عاد فيها
تمام نور الدين لـ #وهلق_شو: فرنسا مقبلة على معاناة مشابهة للأزمة اللبنانية والنظام البرلماني عاد فيها
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حيدر ناصر: ما يحدث بالشمال هل يشبه روح التيار؟ "والعلويين درجة أولى"
2024-07-07 | 10:10
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