حيدر ناصر: ما يحدث بالشمال هل يشبه روح التيار؟ "والعلويين درجة أولى"

حسين أيوب لـ #وهلق_شو: المرحلة المقبلة التي تنتظر الرئيس الايراني المنتخب تتضمن تحديات داخلية وخارجية أولها تشكيل حكومة تشكّل صدمة ايجابية للشارع الايراني

حسين أيوب لـ #وهلق_شو: المرحلة المقبلة التي تنتظر الرئيس الايراني المنتخب تتضمن تحديات داخلية وخارجية أولها تشكيل حكومة تشكّل صدمة ايجابية للشارع الايراني

حسين أيوب لـ #وهلق_شو: المرحلة المقبلة التي تنتظر الرئيس الايراني المنتخب تتضمن تحديات داخلية وخارجية أولها تشكيل حكومة تشكّل صدمة ايجابية للشارع الايراني

حسين أيوب لـ #وهلق_شو: ايران مرتاحة في الاقليم وأولويتها "لمّ الداخل الايراني" وشخصية الرئيس الجديد المنتخب تُعبر عن الكثير من التناقضات

حسين أيوب لـ #وهلق_شو: ايران مرتاحة في الاقليم وأولويتها "لمّ الداخل الايراني" وشخصية الرئيس الجديد المنتخب تُعبر عن الكثير من التناقضات

حسين أيوب لـ #وهلق_شو: ايران مرتاحة في الاقليم وأولويتها "لمّ الداخل الايراني" وشخصية الرئيس الجديد المنتخب تُعبر عن الكثير من التناقضات

جان عزيز لـ #وهلق_شو: هناك أزمة عالمية بدأت من فرنسا والدور الفرنسي في لبنان متراجع جراء الاوراق التي تُلعب في المنطقة