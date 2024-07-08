الحاج حسن: المقاومة على أتم الجھوزية لأي سيناريو قد يقوم به العدو
أكد رئيس "تكتل بعلبك الهرمل" النائب حسين الحاج حسن، أنّ "العدو الإسرائيلي لا يستطيع أن يحقق أي ھدف من أھدافه في حرب غزة، ويعيش حالة إرباك وتخبّط ، بفضل وحدة وتكاتف موقف فصائل المقاومة في غزّة وفي كل محور المقاومة، والثّقة والثّبات في مواجهة العدو".
وقال الحاج حسن خلال تقديمه واجب اعزاء في بلدة الشحيمية البقاعية: "إنّ جبهة المقاومة في جنوب لبنان قويّة جداً، وهي على أتم الجھوزية لأي سيناريو قد يقوم به العدو".
ونوه بدور "شباب السرايا اللبنانية الذين يجاھدون مع إخوانھم المقاومين في الجبھة ويقدمون الشهداء على طريق القدس".