الحاج حسن: المقاومة على أتم الجھوزية لأي سيناريو قد يقوم به العدو

وقال الحاج حسن خلال تقديمه واجب اعزاء في بلدة الشحيمية البقاعية: "إنّ جبهة المقاومة في جنوب لبنان قويّة جداً، وهي على أتم الجھوزية لأي سيناريو قد يقوم به العدو".

ونوه بدور "شباب السرايا اللبنانية الذين يجاھدون مع إخوانھم المقاومين في الجبھة ويقدمون الشهداء على طريق القدس".