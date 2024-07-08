انتشال جثة غارق داخل حوض مرفأ طرابلس

أعلن عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب حسن فضل الله عن سلسلة مشاريع تنموية لها علاقة بتأمين المياه للقرى الجنوبية خصوصا التي تتعرض للاعتداءات الاسرائيلية وذلك في اطار الجهود التي يبذلها يبذلها حزب الله للتخفيف من آثار أزمة المياه في الجنوب.
قال وزير الطاقة وليد فياض في اتصال مع الجديد رداً على طلب الوزير علي حمية تأمين الكهرباء لمطار بيروت : "لقد قمت بالتدخل مع العراقيين على مدى الشهر الماضي وخاصة في الأيام القليلة الماضية للقيام بعمل استثناء بينما يقوم مجلس النواب اللبناني وحاكم مصرف لبنان بالانابة وسيم منصوري باستكمال النهج للسماح بنقل المستحقات العراقية إلى الحساب العراقي في مصرف لبنان".