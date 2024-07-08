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محليات

بالفيديو - مداهمات للجيش في مخيم نهر البارد بحثاً عم مطلوبين وتحليق مكثف للطيران في المنطقة

2024-07-08 | 04:32
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بالفيديو - مداهمات للجيش في مخيم نهر البارد بحثاً عم مطلوبين وتحليق مكثف للطيران في المنطقة
بالفيديو - مداهمات للجيش في مخيم نهر البارد بحثاً عم مطلوبين وتحليق مكثف للطيران في المنطقة

نفذت وحدات من الجيش واستخباراته فجر اليوم مداهمات داخل مخيم نهر البارد بحثاً عن مطلوبين.

واثناء المداهمة حصل اطلاق نار من قبل المطلوبين ليرد الجيش بالمثل فيما تم اغلاق مداخل المخيم ومخارجه منعاً للدخول والخروج. وقد ترافقت عملية الدهم مع تحليق طيران مروحي كثيف للجيش.

وشهد المخيم  حالة من التوتر والغضب من قبل الاهالي في الداخل ما دفع الجيش الى استقدام تعزيزات اضافية ومسانده كبيرة  الى المخيم تمهيداً للتوسع في عملية الدهم.

وقد علق مسؤول في حركة فتح على الامر قائلا ان الجيش يتعقّب مجموعة من تجار المخدرات الذين يقلقون أمن مخيم نهر البارد ونحن جميعاً نقف إلى جانب الجيش اللبناني وندعمه في قراراته.

 
بالفيديو - مداهمات للجيش في مخيم نهر البارد بحثاً عم مطلوبين وتحليق مكثف للطيران في المنطقة

محليات

الجيش

نهر البارد

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فضل الله: أمر واحد يوقف الجبهة الجنوبية هو وقف العدوان على غزة
04:56

فضل الله: أمر واحد يوقف الجبهة الجنوبية هو وقف العدوان على غزة

أعلن عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب حسن فضل الله عن سلسلة مشاريع تنموية لها علاقة بتأمين المياه للقرى الجنوبية خصوصا التي تتعرض للاعتداءات الاسرائيلية وذلك في اطار الجهود التي يبذلها يبذلها حزب الله للتخفيف من آثار أزمة المياه في الجنوب.

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فضل الله: أمر واحد يوقف الجبهة الجنوبية هو وقف العدوان على غزة

أعلن عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب حسن فضل الله عن سلسلة مشاريع تنموية لها علاقة بتأمين المياه للقرى الجنوبية خصوصا التي تتعرض للاعتداءات الاسرائيلية وذلك في اطار الجهود التي يبذلها يبذلها حزب الله للتخفيف من آثار أزمة المياه في الجنوب.

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