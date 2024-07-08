وصول ميقاتي الى عين التينة للقاء بري

قال وزير الطاقة وليد فياض في اتصال مع الجديد رداً على طلب الوزير علي حمية تأمين الكهرباء لمطار بيروت : "لقد قمت بالتدخل مع العراقيين على مدى الشهر الماضي وخاصة في الأيام القليلة الماضية للقيام بعمل استثناء بينما يقوم مجلس النواب اللبناني وحاكم مصرف لبنان بالانابة وسيم منصوري باستكمال النهج للسماح بنقل المستحقات العراقية إلى الحساب العراقي في مصرف لبنان".