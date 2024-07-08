الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2024

محليات

قاسم قاسم: خيار السلطة الفلسطينية بمواجهة المقاومة اسرائيلي بحت ونتنياهو سيجد مبرراً لعدم وقف اطلاق النار

2024-07-08 | 05:38
Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
A-
A+
قاسم قاسم: خيار السلطة الفلسطينية بمواجهة المقاومة اسرائيلي بحت ونتنياهو سيجد مبرراً لعدم وقف اطلاق النار
قاسم قاسم: خيار السلطة الفلسطينية بمواجهة المقاومة اسرائيلي بحت ونتنياهو سيجد مبرراً لعدم وقف اطلاق النار

قاسم قاسم: خيار السلطة الفلسطينية بمواجهة المقاومة اسرائيلي بحت ونتنياهو سيجد مبرراً لعدم وقف اطلاق النار

لفت الصحافي الفلسطيني قاسم قاسم الى ان "الاميركي يسعى لتهدئة الجبهات لتمرير الانتخابات الرئاسية وهو يسعى الى هدوء لمدة شهرين، كي يستفيد الرئيس الاميركي جو بايدن من الدعاية بانه اوقف الحرب ".

وتابع: "ما يجري هو مبادرة اميركية فالاميركي يسعى لوقف الحرب ولكن المشكلة الاساسية عند الاسرائيلي الذي يعلت الاقتراب الى صفقة اسرى دون الحديث عن وقف اطلاق نار".

واعتبر قاسم قاسم  ان "عملية 7 اوكتوبر هي لإسماع الصوت الفلسطيني وتأكيد القضية الفلسطينية في كل العالم  "، مشيراً الى ان الاسرائيلي على مدى كل السنوات من 1948 يقوم ب 7 اكتوبر ضد الفلسطينيين وقال: "هناك 9000 اسير فلسطيني في السجون الاسرائيلية".

واضاف: "استبعد ان يكون هناك وقفاً لاطلاق النار في غزة فنتنياهو سيجد مبرراً لعدم وقف النار او المضي بصفقة اسرى لان اليمين المتطرف هدده بشكل جدي سيما من بن غفير وسموترتش ".

وفي سياق متصل قال قاسم قاسم ان المقاومة الفلسطينية قامت بما قامت به وهي تحت الاحتلال الذي يرفض الحلول وهذا ما يدفع المقاومة الى ممارسة حقها بالمقاومة .

واعتبر قاسم ان "السلطة الامنية التابعة للسلطة الفلسطينية اسوأ من جيش لحد لجهة الخيارات التي تتخذها فالاجراءات التي تتخذها السلطة الفلسطينية ضد المقاومة هي اجراءات اسرائيلية بحت ".

واضاف: "السلطة الفلسطينية تعتبر حماس والمقاومة تهدد وجودها وليس الاحتلال ".

كما اشار قاسم الى ان اكثر جبهة تجبر العدو على التفكير بوقف الحرب على قطاع غزة هي الجبهة الجنوبية .

لمتابعة الحلقة كاملة 

قاسم قاسم: خيار السلطة الفلسطينية بمواجهة المقاومة اسرائيلي بحت ونتنياهو سيجد مبرراً لعدم وقف اطلاق النار

محليات

آدم شمس الدين

قاسم قاسم

غزة

نتنياهو

العودة الى الأعلى
Aljadeed
قاسم قاسم: اكثر جبهة تجبر العدو على وقف الحرب على غزة هي الجبهة الجنوبية
وصول ميقاتي الى عين التينة للقاء بري

اقرأ ايضا في محليات

الحزب يستهدف مستعمرة هغوشريم
12:09

الحزب يستهدف مستعمرة هغوشريم

صدر عن المقاومة الاسلامية البيان التالي: "دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌‌‌‏والشريفة، وردًا على ‌‌‏‌‏اعتداءات العدو الإسرائيلي على القرى الجنوبية الصامدة والمنازل الآمنة وخصوصاً في بلدة ‌‏كفرحونة، قصف مجاهدو المقاومة ‏الإسلامية يوم الاثنين 08-07-2024 مستعمرة هغوشريم ‌‏بصلية من صواريخ الكاتيوشا".

12:09

الحزب يستهدف مستعمرة هغوشريم

صدر عن المقاومة الاسلامية البيان التالي: "دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌‌‌‏والشريفة، وردًا على ‌‌‏‌‏اعتداءات العدو الإسرائيلي على القرى الجنوبية الصامدة والمنازل الآمنة وخصوصاً في بلدة ‌‏كفرحونة، قصف مجاهدو المقاومة ‏الإسلامية يوم الاثنين 08-07-2024 مستعمرة هغوشريم ‌‏بصلية من صواريخ الكاتيوشا".

رسالة من الرئيس الإيراني المنتخب إلى نصرالله.. ما مضمونها؟
11:47

رسالة من الرئيس الإيراني المنتخب إلى نصرالله.. ما مضمونها؟

رسالة الرئيس الايراني المنتخب إلى الأمين العام لحزب الله اللبناني:

11:47

رسالة من الرئيس الإيراني المنتخب إلى نصرالله.. ما مضمونها؟

رسالة الرئيس الايراني المنتخب إلى الأمين العام لحزب الله اللبناني:

يحدث الآن

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين

زوارنا يقرؤون الآن

بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

Download Aljadeed Tv mobile application
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
فن
منوعات
نشرات الطقس
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2024