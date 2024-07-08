قاسم قاسم: خيار السلطة الفلسطينية بمواجهة المقاومة اسرائيلي بحت ونتنياهو سيجد مبرراً لعدم وقف اطلاق النار

لفت الصحافي الفلسطيني قاسم قاسم الى ان "الاميركي يسعى لتهدئة الجبهات لتمرير الانتخابات الرئاسية وهو يسعى الى هدوء لمدة شهرين، كي يستفيد الرئيس الاميركي جو بايدن من الدعاية بانه اوقف الحرب ".

وتابع: "ما يجري هو مبادرة اميركية فالاميركي يسعى لوقف الحرب ولكن المشكلة الاساسية عند الاسرائيلي الذي يعلت الاقتراب الى صفقة اسرى دون الحديث عن وقف اطلاق نار".

واعتبر قاسم قاسم ان "عملية 7 اوكتوبر هي لإسماع الصوت الفلسطيني وتأكيد القضية الفلسطينية في كل العالم "، مشيراً الى ان الاسرائيلي على مدى كل السنوات من 1948 يقوم ب 7 اكتوبر ضد الفلسطينيين وقال: "هناك 9000 اسير فلسطيني في السجون الاسرائيلية".

واضاف: "استبعد ان يكون هناك وقفاً لاطلاق النار في غزة فنتنياهو سيجد مبرراً لعدم وقف النار او المضي بصفقة اسرى لان اليمين المتطرف هدده بشكل جدي سيما من بن غفير وسموترتش ".

وفي سياق متصل قال قاسم قاسم ان المقاومة الفلسطينية قامت بما قامت به وهي تحت الاحتلال الذي يرفض الحلول وهذا ما يدفع المقاومة الى ممارسة حقها بالمقاومة .

واعتبر قاسم ان "السلطة الامنية التابعة للسلطة الفلسطينية اسوأ من جيش لحد لجهة الخيارات التي تتخذها فالاجراءات التي تتخذها السلطة الفلسطينية ضد المقاومة هي اجراءات اسرائيلية بحت ".

واضاف: "السلطة الفلسطينية تعتبر حماس والمقاومة تهدد وجودها وليس الاحتلال ".

كما اشار قاسم الى ان اكثر جبهة تجبر العدو على التفكير بوقف الحرب على قطاع غزة هي الجبهة الجنوبية .

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