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محليات

طلب من جعجع إلى وزير التربية

2024-07-08 | 09:15
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طلب من جعجع إلى وزير التربية
طلب من جعجع إلى وزير التربية

كتب رئيس حزب "القوات اللبنانية" سمير جعجع على حسابه عبر منصة إكس، التالي:

معالي وزير التربية: بحلول العام الدراسي 2024-2025 يجب ان يعود الوضع في المدارس،  المدارس كلها، وعلى مختلف مستوياتها، إلى وضعه القانوني، بمعنى انه، وكما يُطلب من كل طالب يتقدّم بطلب قبول في مدرسة رسمية او خاصة ان يقدِّم أوراقه الثبوتية، هكذا أيضا أتوجه اليكم كي يصدر عنكم تعميم للمدارس كلها على اختلافها،  بعدم قبول أي طالب أجنبي سوري أو سواه ليس بحوزته إقامة صالحة وصادرة عن الأمن العام اللبناني، وهذه الوثيقة هي الوحيدة القانونية بنظر الدولة، وعلى وزارة التربية تاليا ان تكون في طليعة المتقيدّين بهذا الأمر

طلب من جعجع إلى وزير التربية

محليات

سمير جعجع

القوات اللبنانية

المدارس اللبنانية

أكرم حلبي

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