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محليات

معلومات الجديد: جدل الكهرباء انتقل الى المجموعة الوزارية على الواتساب وفياض يرد على سلام بالقول "لا داعي للهلع عم نعمل شغلنا"

2024-07-08 | 10:45
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معلومات الجديد: جدل الكهرباء انتقل الى المجموعة الوزارية على الواتساب وفياض يرد على سلام بالقول "لا داعي للهلع عم نعمل شغلنا"
معلومات الجديد: جدل الكهرباء انتقل الى المجموعة الوزارية على الواتساب وفياض يرد على سلام بالقول "لا داعي للهلع عم نعمل شغلنا"
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معلومات الجديد: جدل الكهرباء انتقل الى المجموعة الوزارية على الواتساب وفياض يرد على سلام بالقول "لا داعي للهلع عم نعمل شغلنا"

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وزير يسخر من خطر انقطاع الكهرباء: لا داعي للهلع!
16:23

وزير يسخر من خطر انقطاع الكهرباء: لا داعي للهلع!

بعد انتشار خبر على مواقع التواصل الاجتماعي مفاده أن "كهرباء لبنان ستتوقف عن العمل في معمل الزهراني بشكل قسري ابتداء من اليوم، لتتوقف بشكل كلي في جميع أنحاء لبنان بدءاً من الخميس"، علق وزير الإقتصاد أمين سلام على الخبر بأسلوب ساخر وكتب في تغريدة على منصة اكس: "لا داعي للهلع"

16:23

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بعد انتشار خبر على مواقع التواصل الاجتماعي مفاده أن "كهرباء لبنان ستتوقف عن العمل في معمل الزهراني بشكل قسري ابتداء من اليوم، لتتوقف بشكل كلي في جميع أنحاء لبنان بدءاً من الخميس"، علق وزير الإقتصاد أمين سلام على الخبر بأسلوب ساخر وكتب في تغريدة على منصة اكس: "لا داعي للهلع"

طلب موجه من وزير الإعلام إلى رئيس الحكومة...ماذا تضمن؟
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طلب موجه من وزير الإعلام إلى رئيس الحكومة...ماذا تضمن؟

وزير الإعلام يطلب من مجلس الوزراء إدراج أسماء شهداء الصحافة والإعلام ضمن لائحة الشهداء الذين ستحصل وريثتهم على تعويضات من خلال مجلس الجنوب

15:56

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ردًا على ‌‌‏‌‏اعتداءات العدو .. الحزب يستهدف مستعمرة يسود همعليه
14:48

ردًا على ‌‌‏‌‏اعتداءات العدو .. الحزب يستهدف مستعمرة يسود همعليه

صدر عن المقاومة الإسلامية: "دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌‌‌‏والشريفة، وردًا على ‌‌‏‌‏اعتداءات العدو الإسرائيلي على القرى الجنوبية الصامدة والمنازل الآمنة وخصوصاً في بلدتي ‏برعشيت وكفرحونة (الاعتداء الذي أدى الى تدمير المزرعة)، قصف مجاهدو المقاومة ‏الإسلامية ‏عند الساعة 08:15 من مساء يوم الاثنين 08-07-2024 *مستعمرة يسود همعليه بصلية من ‏صواريخ الكاتيوشا.‏

14:48

ردًا على ‌‌‏‌‏اعتداءات العدو .. الحزب يستهدف مستعمرة يسود همعليه

صدر عن المقاومة الإسلامية: "دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌‌‌‏والشريفة، وردًا على ‌‌‏‌‏اعتداءات العدو الإسرائيلي على القرى الجنوبية الصامدة والمنازل الآمنة وخصوصاً في بلدتي ‏برعشيت وكفرحونة (الاعتداء الذي أدى الى تدمير المزرعة)، قصف مجاهدو المقاومة ‏الإسلامية ‏عند الساعة 08:15 من مساء يوم الاثنين 08-07-2024 *مستعمرة يسود همعليه بصلية من ‏صواريخ الكاتيوشا.‏

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