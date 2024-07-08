مراسل الجديد: الطيران الحربي الإسرائيلي يشن غارتين على بلدة مارون الراس

بعد انتشار خبر على مواقع التواصل الاجتماعي مفاده أن "كهرباء لبنان ستتوقف عن العمل في معمل الزهراني بشكل قسري ابتداء من اليوم، لتتوقف بشكل كلي في جميع أنحاء لبنان بدءاً من الخميس"، علق وزير الإقتصاد أمين سلام على الخبر بأسلوب ساخر وكتب في تغريدة على منصة اكس: "لا داعي للهلع"