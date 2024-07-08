مراسل الجديد: الطيران الحربي الإسرائيلي يشن غارتين على بلدة مارون الراس

بعد انتشار خبر على مواقع التواصل الاجتماعي مفاده أن "كهرباء لبنان ستتوقف عن العمل في معمل الزهراني بشكل قسري ابتداء من اليوم، لتتوقف بشكل كلي في جميع أنحاء لبنان بدءاً من الخميس"، علق وزير الإقتصاد أمين سلام على الخبر بأسلوب ساخر وكتب في تغريدة على منصة اكس: "لا داعي للهلع"
وزير الإعلام يطلب من مجلس الوزراء إدراج أسماء شهداء الصحافة والإعلام ضمن لائحة الشهداء الذين ستحصل وريثتهم على تعويضات من خلال مجلس الجنوب
صدر عن المقاومة الإسلامية: "دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة والشريفة، وردًا على اعتداءات العدو الإسرائيلي على القرى الجنوبية الصامدة والمنازل الآمنة وخصوصاً في بلدتي برعشيت وكفرحونة (الاعتداء الذي أدى الى تدمير المزرعة)، قصف مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 08:15 من مساء يوم الاثنين 08-07-2024 *مستعمرة يسود همعليه بصلية من صواريخ الكاتيوشا.