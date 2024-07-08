الجديد تنشر نسخة عن كتاب وزير الدفاع الى رئاسة مجلس الوزراء الذي يؤكد فيه وجوب اقتران اعلان لائحة المرشحين المقبولين للإشتراك في مباراة الدخول الى الكلية الحربية بتوقيع الوزير