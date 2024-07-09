"الشرق الأوسط": تواصل "بارد" بين باسيل والحزب





ذكرت صحيفة "الشرق الأوسط" أن "العلاقة بين حزب الله والتيار الوطني الحر، الذي يرأسه النائب جبران باسيل ليست مقطوعة. فرغم التوتر الذي سادها منذ نهاية ولاية رئيس الجمهورية السابق ميشال عون، والذي تفاقم مع قرار الحزب فتح جبهة جنوب لبنان لدعم ومساندة غزة، يبقي الطرفان حداً أدنى من التواصل والتنسيق بينهما".