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محليات

ميقاتي من دار الفتوى: الطائفة أكبر من أن تختصر

2024-07-09 | 04:01
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ميقاتي من دار الفتوى: الطائفة أكبر من أن تختصر
ميقاتي من دار الفتوى: الطائفة أكبر من أن تختصر

إستقبل مفتي الجمهورية الشيخ عبد اللطيف دريان رئيس الحكومة نجيب ميقاتي صباح اليوم في دار الفتوى.

بعد الزيارة قال الرئيس ميقاتي: "الزيارة اليوم هي بمناسبة حلول العام الهجري الجديد وقدمنا التهاني لصاحب السماحة، وتمنياتنا وتمنياته هي تمنيات كل لبناني مخلص، إن كان على الصعيد الشخصي هي راحة البال والصحة والعافية، وإن كان بخصوص لبنان واللبنانيين جميعا هو أن يحل السلم والسلام والطمأنينة على البلد. وجدت لدى صاحب السماحة حرصه الدائم على الوحدة الوطنية وأن هذه الدار هي دار جامعة لجميع  المسلمين واللبنانيين ويهمها دائماً المحافظة على الوفاق الوطني وعلى إستقرار لبنان وإزدهاره.
تحدثنا عن أمور الطائفة ونحن مطمئنون بأن هذه الطائفة عصية على أي تهميش وهي أكبر من أن تختصر، ونحن في خدمة البلد وإن شاء الله نستطيع أن نقوم بهذه الخدمة دائما".
 
ميقاتي من دار الفتوى: الطائفة أكبر من أن تختصر

محليات

عبد اللطيف دريان

نجيب ميقاتي

دار الفتوى

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Aljadeed
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