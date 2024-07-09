الوزير سلام من دار الفتوى مهنئا برأس السنة الهجرية: لنكن إلى جانب بعض

استقبل مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبد اللطيف دريان في دار الفتوى وزير الاقتصاد والتجارة في حكومة تصريف الاعمال أمين سلام الذي قال بعد اللقاء: " زيارتنا لنبارك لسماحته بالسنة الهجرية ونتمنى له وللدار الكريمة الصحة والسلام والاستقرار والهدوء الدائم بتيسير أمور البلد والتوازن المطلوب اليوم بهذه المرحلة الصعبة، و تطرقنا للمواضيع العامة بما فيه الوضع الاقتصادي بالبلد والوضع الاجتماعي والخطاب الطائفي المذهبي العالي النبرة الذي لا يضر ولا يفيد البلد ولا يساعد في هذه المرحلة الصعبة الذي يجب أن نكون إلى جانب بعض شعبا واحدا ووطنا واحدا تجاه العدو الذي يتربص بلبنان وبمستقبل لبنان، وتحدثنا في الأمور المعيشية وغلاء كلفة الاستشفاء وضبط حركة التفلت في أسعار الطبابة وإرتفاع أسعار العمليات والدواء في المستشفيات".