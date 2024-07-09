جعجع: لن نقبل ان نكون في عداد من يشارك بخلق أعراف دستورية

قال رئيس حزب "القوات اللبنانية" سمير جعجع، في بيان :" يقول البعض، إن هناك 86 نائبا على استعداد للمشاركة في طاولة حوار رسمية يرأسها الرئيس نبيه بري. إذا كان هذا الكلام صحيحا فلماذا لا يقرنون القول بالفعل بجلوسهم قدر ما يشاؤون حول طاولة برئاسة الرئيس بري".

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