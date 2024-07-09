حزب الله: استهدفنا مبنى يستخدمه جنود العدو في مستعمرة المنارة بالاسلحة المناسبة
حزب الله: استهدفنا مبنى يستخدمه جنود العدو في مستعمرة المنارة بالاسلحة المناسبة
اصدر حزب الله بياناً جاء فيه: "دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة والشريفة، ورداً على اعتداءات العدو الاسرائيلي على القرى الجنوبية الصامدة والمنازل الامنة وخصوصاً بلدة رب ثلاثين استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية يوم الثلاثاء 09-07-2024 مبنى يستخدمه جنود العدو في مستعمرة المنارة بالاسلحة المناسبة وأصابوه إصابة مباشرة"