هدوءٌ نسبي على الجبهة الجنوبية ... مراسل الجديد ينقل المشهد

معلومات الجديد: لقاء درزي في بيصور غدا يجمع جنبلاط مع ارسلان ووهاب حيث تمت مصالحة عائلية بعد اشكال اهلي قديم واللقاء سيعكس مشهدا درزيا جامعا يتضمن مواقف وطنية من الحرب في الجنوب وفي غزة