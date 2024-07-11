حزب الله: استهدفنا مبنيين يستخدمهما جنود العدو في ‌‏مستعمرة شتولا ووقوع من ‏بداخلهما بين قتيل وجريح

اصدر حزب الله بياناً جاء فيه "دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌‌‌‏والشريفة، وردًا على ‌‏اعتداءات العدو على القرى الجنوبية الصامدة والمنازل الآمنة وخصوصًا في بلدتي الجبين و راميا، ‏استهدف مجاهدو ‏المقاومة الإسلامية يوم الخميس 11-7-2024، مبنيين يستخدمهما جنود العدو في ‌‏مستعمرة شتولا بالصواريخ الموجهة وأصابوهما بشكل مباشر، ما أدى الى اندلاع النيران فيهما ‏ووقوع من ‏بداخلهما بين قتيل وجريح.‏"