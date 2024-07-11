حزب الله: استهدفنا مبنيين يستخدمهما جنود العدو في مستعمرة شتولا ووقوع من بداخلهما بين قتيل وجريح
حزب الله: استهدفنا مبنيين يستخدمهما جنود العدو في مستعمرة شتولا ووقوع من بداخلهما بين قتيل وجريح
اصدر حزب الله بياناً جاء فيه "دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة والشريفة، وردًا على اعتداءات العدو على القرى الجنوبية الصامدة والمنازل الآمنة وخصوصًا في بلدتي الجبين و راميا، استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية يوم الخميس 11-7-2024، مبنيين يستخدمهما جنود العدو في مستعمرة شتولا بالصواريخ الموجهة وأصابوهما بشكل مباشر، ما أدى الى اندلاع النيران فيهما ووقوع من بداخلهما بين قتيل وجريح."