ردًا على اعتداءات العدو على يارين وطيرحرفا... حزب الله: استهدفنا مبنيين يستخدمهما جنود العدو في مستعمرة مسكفعام
حزب الله: ردًا على اعتداءات العدو على يارين وطيرحرفا استهدفنا مبنيين يستخدمهما جنود العدو في مستعمرة مسكفعام
اصدر حزب الله بياناً جاء فيه: " دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة والشريفة، وردًا على اعتداءات العدو الإسرائيلي على القرى الجنوبية الصامدة والمنازل الآمنة وخصوصًا في بلدتي يارين وطيرحرفا، استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية يوم الخميس 11-7-2024، مبنيين يستخدمهما جنود العدو الاسرائيلي في مستعمرة مسكفعام بالأسلحة المناسبة وأصابوهما بشكل مباشر."