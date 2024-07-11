ردًا على ‌‌‏اعتداءات العدو على يارين ‌‏وطيرحرفا... حزب الله: استهدفنا مبنيين يستخدمهما ‌‏جنود العدو في ‏مستعمرة مسكفعام

اصدر حزب الله بياناً جاء فيه: " دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌‌‌‏والشريفة، وردًا على ‌‌‏اعتداءات العدو الإسرائيلي على القرى الجنوبية الصامدة والمنازل الآمنة وخصوصًا في بلدتي يارين ‌‏وطيرحرفا، استهدف مجاهدو ‏المقاومة الإسلامية يوم الخميس 11-7-2024، مبنيين يستخدمهما ‌‏جنود العدو الاسرائيلي في ‏مستعمرة مسكفعام بالأسلحة المناسبة وأصابوهما بشكل مباشر.‏"