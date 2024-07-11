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معلومات الجديد: تقرير الامين العام للامم المتحدة حول تطبيق القرار 1701 سيتضمن ليس فقط بنودا تتعلق بالشق الامني بل بالشق السياسي ايضا في لبنان
2024-07-11 | 13:06
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معلومات الجديد: تقرير الامين العام للامم المتحدة حول تطبيق القرار 1701 سيتضمن ليس فقط بنودا تتعلق بالشق الامني بل بالشق السياسي ايضا في لبنان
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معلومات الجديد: تقرير الامين العام للامم المتحدة حول تطبيق القرار 1701 سيتضمن ليس فقط بنودا تتعلق بالشق الامني بل بالشق السياسي ايضا في لبنان
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