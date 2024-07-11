بالصور- بعد يوم واحد على تشغيلها.. تحطيم باصات النقل العام في لبنان بين الدورة والكرنتينا

تعرضت باصات النقل العام في لبنان للتحطيم بين الدورة والكرنتينا وذلك بعد يوم واحد فقط على تشغيلها .