بايدن ينتقد "إسرائيل": كانت أقل تعاونا في بعض الأحيان

وقال الرئيس الأميركي، في مؤتمر صحفي، إن "إسرائيل كانت في بعض الأحيان أقل تعاونا"، مضيفا أن هناك أشياء كثيرة كان يتمنى لو تمكن من إقناع الإسرائيليين بفعلها، بحسب ما ذكرت رويترز.

لكن بايدن أعاد التأكيد مجددا على أنه يدعم محاولات "إسرائيل" لهزيمة حركة حماس في غزة، مشيرا إلى أن هناك استياء متزايدا تجاه الحركة التي تخوض حربا ضد إسرائيل.

وعبر بايدن عن خيبة أمله إزاء عدم نجاح بعض خطواته في غزة، وساق على ذلك مثالا بالوقف المخطط له للرصيف البحري للمساعدات الذي أقامه الجيش الأميركي قبالة ساحل غزة. وقال "كنت آمل أن يكون هذا أكثر نجاحا".