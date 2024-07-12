أردوغان لا يستبعد لقاء الأسد في دولة ثالثة

وقال أردوغان خلال مؤتمر صحفي في واشنطن، "قبل أسبوعين دعوت السيد الأسد لعقد لقاء في بلادي أو في بلاد ثالثة. وقد تم تكليف وزير خارجيتنا بالعمل على هذه القضية".

كما تابع: "نريد إطلاق عملية جديدة وتجاوز السلبيات" في العلاقات مع سوريا.

وكان أردوغان قد تحدث في وقت سابق عن إمكانية تطبيع العلاقات مع سوريا، مشيرا إلى عدم وجود أي عائق لعودة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين، ومؤكدا أن أنقرة لا تسعى للتدخل في الشؤون الداخلية لسوريا.

وأكد الرئيس السوري بشار الأسد في حزيران الماضي أن دمشق منفتحة على تطبيع العلاقات مع تركيا بشرط احترام السيادة السورية.