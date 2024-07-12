الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2024

محليات

فيديو - حمية يُعلق على حادثة باصات النقل العام

2024-07-12 | 09:30
Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
A-
A+
فيديو - حمية يُعلق على حادثة باصات النقل العام
فيديو - حمية يُعلق على حادثة باصات النقل العام

كتب وزير الأشغال العامة والنقل في حكومة تصريف الأعمال علي حمية عبر حسابه على منصة "إكس" التالي:

"هذا الذي جرى مع الحافلة في منطقة الدورة ، وهكذا نفهمه ، وهو بمثابة إخبار ، فكل ما حصل فيها قد سجلته الكاميرات :
وكأن المواطن ممنوع عليه بأن يعيش في كنف الدولة ، ليستفيد بالنذر اليسير مما يمكنها تقديمه له !!! ، وذلك بقرار من بعض " القبضايات " الذين نصبوا أنفسهم " حكّام الطرق " !!!! 
أيعقل ذلك ؟ أين الاجهزة الأمنية المعنية المولجة بحماية حق المواطن في التنقل وعبر أية وسيلة يختارها ؟ كيف يُسمح بترويع الناس وإجبارهم على النزول من الحافلة ؟ من يحمي حافلات ، هي بالأساس ملك للدولة؟ من يدفع الظلم عن سائق يتعرض للسباب والشتم من دون أن يقترف أي ذنب ؟ 
إلى الشعب اللبناني أقولها مجددًا : لم نضع هذه الحافلات ولم نحدد تعرفة النقل فيها بطريقة اعتباطية تقطع أرزاق أحد ، بل أردناها ونريدها متكاملة مع حافلات النقل التابعة للقطاع الخاص الشرعي ، فمسارنا مستمر ولن نتوقف عن كل ما نقدر عليه لنعيد بعضاً من الثقة لدى المواطن بدولته التي ترعاه ، وعلى كل جهة معنية ادارية او أمنية التكامل معنا والقيام بما يلزم لتحقيق ذلك".
 
فيديو - حمية يُعلق على حادثة باصات النقل العام

محليات

باصات النقل العام

علي حمية

العودة الى الأعلى
Aljadeed
تحذير خارجي والرئيس في تموز؟.. إليكم أسرار الصحف
المشهد السياسي| لقاء درزي في بيصور يجمع جنبلاط مع ارسلان

اقرأ ايضا في محليات

معلومات الجديد: وزير الدفاع وحرصاً على الجيش والمؤسسات الأمنية وإغنائها بالعديد والمستوى وجه كتاباً الى مجلس الوزراء حول تطويع دفعة اضافية من تلامذة الضباط لصالح الكلية الحربية بحيث يتم الحاق الناجحين منهم بالذين نجحوا بالمباراة السابقة
11:13

معلومات الجديد: وزير الدفاع وحرصاً على الجيش والمؤسسات الأمنية وإغنائها بالعديد والمستوى وجه كتاباً الى مجلس الوزراء حول تطويع دفعة اضافية من تلامذة الضباط لصالح الكلية الحربية بحيث يتم الحاق الناجحين منهم بالذين نجحوا بالمباراة السابقة


معلومات الجديد: وزير الدفاع وحرصاً على الجيش والمؤسسات الأمنية وإغنائها بالعديد والمستوى وجه كتاباً الى مجلس الوزراء حول تطويع دفعة اضافية من تلامذة الضباط لصالح الكلية الحربية بحيث يتم الحاق الناجحين منهم بالذين نجحوا بالمباراة السابقة ليصار بعد ذلك الى الحاق جميع الناجحين أي 200 تلميذ ضابط في دورة واحدة قبل أواخر تشرين الأول

11:13

معلومات الجديد: وزير الدفاع وحرصاً على الجيش والمؤسسات الأمنية وإغنائها بالعديد والمستوى وجه كتاباً الى مجلس الوزراء حول تطويع دفعة اضافية من تلامذة الضباط لصالح الكلية الحربية بحيث يتم الحاق الناجحين منهم بالذين نجحوا بالمباراة السابقة


معلومات الجديد: وزير الدفاع وحرصاً على الجيش والمؤسسات الأمنية وإغنائها بالعديد والمستوى وجه كتاباً الى مجلس الوزراء حول تطويع دفعة اضافية من تلامذة الضباط لصالح الكلية الحربية بحيث يتم الحاق الناجحين منهم بالذين نجحوا بالمباراة السابقة ليصار بعد ذلك الى الحاق جميع الناجحين أي 200 تلميذ ضابط في دورة واحدة قبل أواخر تشرين الأول

غادة أيوب: نحن شنّينا الحرب.. والشهداء مش على طريق لبنان
Play
11:10

غادة أيوب: نحن شنّينا الحرب.. والشهداء مش على طريق لبنان

غادة أيوب: نحن شنّينا الحرب.. والشهداء مش على طريق لبنان

11:10

غادة أيوب: نحن شنّينا الحرب.. والشهداء مش على طريق لبنان

غادة أيوب: نحن شنّينا الحرب.. والشهداء مش على طريق لبنان

يحدث الآن

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين

زوارنا يقرؤون الآن

بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

Download Aljadeed Tv mobile application
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
فن
منوعات
نشرات الطقس
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2024