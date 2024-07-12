فيديو - وابل من القذائف المدفعية والفسفورية المعادية بإتجاه حرج راشيا الفخار والنيران تشتعل في المنطقة

مراسل #الجديد: النيران تشتعل في حرج راشيا الفخار بعد أن أطلق العدو وابلاً من القذائف المدفعية والفسفورية بإتجاه المنطقة@farhat_muhamad1 pic.twitter.com/fi5yBwDF4K
— Al Jadeed News (@ALJADEEDNEWS) July 12, 2024
مراسل #الجديد: النيران تشتعل في حرج راشيا الفخار بعد أن أطلق العدو وابلاً من القذائف المدفعية والفسفورية بإتجاه المنطقة@farhat_muhamad1 pic.twitter.com/fi5yBwDF4K
صدر عن المكتب السياسي لحزب خط أحمر البيان التالي:
معلومات الجديد: وزير الدفاع وحرصاً على الجيش والمؤسسات الأمنية وإغنائها بالعديد والمستوى وجه كتاباً الى مجلس الوزراء حول تطويع دفعة اضافية من تلامذة الضباط لصالح الكلية الحربية بحيث يتم الحاق الناجحين منهم بالذين نجحوا بالمباراة السابقة ليصار بعد ذلك الى الحاق جميع الناجحين أي 200 تلميذ ضابط في دورة واحدة قبل أواخر تشرين الأول