جنبلاط: أهل بيصور كانوا في طليعة المقاومة العربية وصمدوا في وجه مغامرة التقسيم والانعزال وفتحوا الطريق إلى العروبة وإلى بيروت ولاحقاً طريق المقاومة إلى الإقليم وصيدا والجنوب