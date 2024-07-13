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محليات

ماذا في اسرار الصحف؟

2024-07-13 | 01:19
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ماذا في اسرار الصحف؟
ماذا في اسرار الصحف؟

ماذا في اسرار الصحف؟

الجمهورية

لا يزال صوت زائر وهو يرن في آذان المسؤولين عن أنه قلق على لبنان بسبب الوضع في الجنوب والشغور الرئاسي والوضع الاقتصادي، ولكن هم في واد آخر.

كشفت مصادر دبلوماسية رفيعة أن عاصمة مؤثرة ستركز سيعها على اتمام الاستحقاق الرئاسي في لبنان قبل موعد الاستحقاق الرئاسي عندها.

قال مرجع سياسي إن اقتراحات تقدم على أنها مبادرات يدرك أصحابها سلفاً انها لا تؤدي الى نتيجة.

 

اللواء

استعان نائب بصديق لوضع نقطة على عبارة موضع اعتراض المعارضة، فحملت معنى مغايراً، وهزلياً!

لا يبدو، حسب دبلوماسي لبناني، أن رئيس دولة كبرى على اطلاع فعلي على ما يجري على أرض مفاوضات الصفقة المتعثرة حول الهدنة في غزة.

شكَّل الإدعاء المصرفي على حاكم مصرف لبنان السابق، صدمة، وسط مخاوف من اتساع دائرة الملاحقات على غير صعيد.

 

الأنباء

خطوات لا تزال غير ناضجة وإن كانت جدية وتعكس نوايا تهدف للحل.

ماذا في اسرار الصحف؟

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مكتب القرم: ادعاءات واهية من نسج الخيال
05:24

مكتب القرم: ادعاءات واهية من نسج الخيال

اصدر المكتب الاعلامي لوزير الاتصالات المهندس جوني القرم بيان جاء فيه: "دأبت بعض وسائل الاعلام ومواقع التواصل الاجتماعي على دسّ اخبار ملفقة عن حصول تضارب بين احد مستشاري الوزير القرم وموظفين في الوزارة وعن حالات اغماء اضافة الى منع تدخل الصليب الاحمر، يهمّ المكتب الاعلامي لوزير الاتصالات المهندس جوني القرم أن ينفي نفياً قاطعاً كل ما يتم تداوله ويؤكد أن هذه لا أساس لها من الصحة. "

05:24

مكتب القرم: ادعاءات واهية من نسج الخيال

اصدر المكتب الاعلامي لوزير الاتصالات المهندس جوني القرم بيان جاء فيه: "دأبت بعض وسائل الاعلام ومواقع التواصل الاجتماعي على دسّ اخبار ملفقة عن حصول تضارب بين احد مستشاري الوزير القرم وموظفين في الوزارة وعن حالات اغماء اضافة الى منع تدخل الصليب الاحمر، يهمّ المكتب الاعلامي لوزير الاتصالات المهندس جوني القرم أن ينفي نفياً قاطعاً كل ما يتم تداوله ويؤكد أن هذه لا أساس لها من الصحة. "

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