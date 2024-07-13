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محليات

الجمهورية: لا مبادرات خارجية جديدة بشأن الرئاسة ... والفرنسيون منشغلون بأنفسهم

2024-07-13 | 01:34
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الجمهورية: لا مبادرات خارجية جديدة بشأن الرئاسة ... والفرنسيون منشغلون بأنفسهم
الجمهورية: لا مبادرات خارجية جديدة بشأن الرئاسة ... والفرنسيون منشغلون بأنفسهم

استخلصت مصادر ديبلوماسية لصحيفة "الجمهورية" من اجواء اللجنة الخماسية ​ان اللجنة لا تتبنّى طرح نواب المعارضة الذي قدّم اليها، خلافاً لما تَمّ ترويجه عقب لقاء النواب بسفراء اللجنة الخماسية، بل ان اللجنة استمعت اليهم، وتسلّمت طرحهم على قاعدة أخذ العلم به لا اكثر.

وبحسب الاجواء التي نقلتها المصادر الديبلوماسية فلا توجد أي مبادرة خارجية جديدة لا من اللجنة الخماسية او غيرها، كما لا يوجد في برنامج عملها اي خطة لتحرّك لاحق، بل ان اللجنة تنتظر مبادرة الاطراف اللبنانيين الى تَلقّف دعوتها الى التوافق، التي اطلقتها في بيانها الاخير، والتي تتناغم بشكل كلّي مع مبادرة الرئيس بري لبلورة توافق على انتخاب رئيس.

وفي سياق متصل، لحظت المصادر الديبلوماسية عينها إرباكاً في الموقف الفرنسي حيال كل المسائل والقضايا الخارجية، ومن ضمنها لبنان، وذلك كنتيجة للانتخابات الاخيرة، وفرضت توازنات سياسية جديدة أشبَه ما تكون بواقع لبنان. ومن هنا لا يعوّل في هذه المرحلة على حضور فرنسي او دور فرنسي فاعل سواء على الخط الرئاسي، او على الخط الجنوبي، خصوصاً ان الاولويات الفرنسية انكفأت كلها الى الداخل الفرنسي، ما يعني ان الفرنسيين منشغلون بأنفسهم وترتيب شؤونهم الداخلية قبل اي مكان آخر».

الجمهورية: لا مبادرات خارجية جديدة بشأن الرئاسة ... والفرنسيون منشغلون بأنفسهم

محليات

اللجنة الخماسية

انتخاب رئاسية

نبيه بري

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مكتب القرم: ادعاءات واهية من نسج الخيال
05:24

مكتب القرم: ادعاءات واهية من نسج الخيال

اصدر المكتب الاعلامي لوزير الاتصالات المهندس جوني القرم بيان جاء فيه: "دأبت بعض وسائل الاعلام ومواقع التواصل الاجتماعي على دسّ اخبار ملفقة عن حصول تضارب بين احد مستشاري الوزير القرم وموظفين في الوزارة وعن حالات اغماء اضافة الى منع تدخل الصليب الاحمر، يهمّ المكتب الاعلامي لوزير الاتصالات المهندس جوني القرم أن ينفي نفياً قاطعاً كل ما يتم تداوله ويؤكد أن هذه لا أساس لها من الصحة. "

05:24

مكتب القرم: ادعاءات واهية من نسج الخيال

اصدر المكتب الاعلامي لوزير الاتصالات المهندس جوني القرم بيان جاء فيه: "دأبت بعض وسائل الاعلام ومواقع التواصل الاجتماعي على دسّ اخبار ملفقة عن حصول تضارب بين احد مستشاري الوزير القرم وموظفين في الوزارة وعن حالات اغماء اضافة الى منع تدخل الصليب الاحمر، يهمّ المكتب الاعلامي لوزير الاتصالات المهندس جوني القرم أن ينفي نفياً قاطعاً كل ما يتم تداوله ويؤكد أن هذه لا أساس لها من الصحة. "

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