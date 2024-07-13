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محليات

كتلة تحالف التغيير: حملة التخوين التي يتعرض لها الصادق غير بريئة هي استعادة لزمن هدر الدم وإلغاء الآخر

2024-07-13 | 04:05
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كتلة تحالف التغيير: حملة التخوين التي يتعرض لها الصادق غير بريئة هي استعادة لزمن هدر الدم وإلغاء الآخر
كتلة تحالف التغيير: حملة التخوين التي يتعرض لها الصادق غير بريئة هي استعادة لزمن هدر الدم وإلغاء الآخر


إعتبر نواب كتلة تحالف التغيير في بيان ​ان "حملة التخوين التي يتعرض لها زميلنا النائب وضاح الصادق غير بريئة على الاطلاق وهي استعادة لزمن هدر الدم والغاء الاخر، ولكنها دليل على انزعاج من ورائها من صوابية تموضعنا السياسي في صف الدولة واستعادة سيادتها وقرارها."

واضاف البيان : "لن تخيفنا كل محاولات الترهيب من اي جهة اتت لان قناعتنا راسخة ان لبنان لم ولن يحكم بمنطق القوة وان استعادة الدولة ومؤسساتها الشرعية هو الهدف الاساس لغالبية اللبنانيين."

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كتلة تحالف التغيير: حملة التخوين التي يتعرض لها الصادق غير بريئة هي استعادة لزمن هدر الدم وإلغاء الآخر

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تحالف التغيير

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