كتلة تحالف التغيير: حملة التخوين التي يتعرض لها الصادق غير بريئة هي استعادة لزمن هدر الدم وإلغاء الآخر



إعتبر نواب كتلة تحالف التغيير في بيان ​ان "حملة التخوين التي يتعرض لها زميلنا النائب وضاح الصادق غير بريئة على الاطلاق وهي استعادة لزمن هدر الدم والغاء الاخر، ولكنها دليل على انزعاج من ورائها من صوابية تموضعنا السياسي في صف الدولة واستعادة سيادتها وقرارها."