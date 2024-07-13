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محليات

جوني منير: المبادرات والحوارات لن تنتج رئيسا... وليس هناك أي بوادر اتفاق سياسي بين بري وباسيل

2024-07-13 | 06:42
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جوني منير: المبادرات والحوارات لن تنتج رئيسا... وليس هناك أي بوادر اتفاق سياسي بين بري وباسيل
جوني منير: المبادرات والحوارات لن تنتج رئيسا... وليس هناك أي بوادر اتفاق سياسي بين بري وباسيل

اشار الكاتب السياسي جوني منير ان الداخل "الاسرائيلي" لا يزال يؤيد اليمين ولكنه ضد رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو .

واضاف منير خلال برنامج الحدث مع جوزفين ديب ان "ننياهو سيبقي الوضع على ما هو عليه حتى 24 الشهر الحالي حيث يزور واشنطن ويلقي كلمته امام مجلسي الشيوخ والنواب وسيلتقي بايدن وارجح انه سيطلب فتح الحرب الواسعة في لبنان "، مضيفا انه غير قادر ان يقوم بالحرب الواسعة ضد لبنان من دون الدعم الاميركي الفعال .

واضاف : "باعتقادي الاكبر ان اميركا لن ترضى معه فتح الحرب الواسعة في لبنان".

وفي سياق آخر اشار منير الى ان جزءاً اساسياً من لقاء لودريان وهوكستين في باريس خصص لموضوع الرئاسة في لبنان فالأخير قلق من احتمال عودة ترامب الى الرئاسة في اميركا فهو مستشار شخصي لبايدن وبالتالي يريد ان يحصل تقدم على صعيد الرئاسة والجنوب  .

وخلال الحلقة كشف منير عن تفاصيل اللقاء الذي تم التوصل اليه بين وزير الدفاع موريس سليم وقائد الجيش جوزاف عون حول الكلية الحربية مشيرا الى انه تم الاتفاق على فتح دورة ثانية للتطوع في الكلية .

وعن جوني المبادرات والحوارات بشأن الاستحقاق الرئاسي اعتبر منير انها "لتعبئة الوقت الفارغ ولن تنتج رئيسا".

وشدد على انه ليس هناك اي بوادر اتفاق سياسي بين الرئيس نبيه بري ورئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل. 
 
لمتابعة الحلقة كاملة : 
جوني منير: المبادرات والحوارات لن تنتج رئيسا... وليس هناك أي بوادر اتفاق سياسي بين بري وباسيل

محليات

جوني منير

موريس سليم

جوزاف عون

الكلية الحربية

نبيه بري

لودريان

هوكستين

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Aljadeed
جوني منير يكشف تفاصيل عن الحل الذي تم التوصل اليه بين وزير الدفاع وقائد الجيش بشأن الكلية الحربية
جوني منير عن الملف الرئاسي: المبادرات والحوارات هي لتعبئة الوقت الفارغ ولن تنتج رئيسا

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