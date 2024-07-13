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مراسل الجديد: اطلاق رشقة صاروخية من جنوب لبنان باتجاه اصبع الجليل وصفارات الانذار تدوي في كريات شمونة وانفجار صواريخ اعتراضية في أجواء القطاع الشرقي
2024-07-13 | 08:36
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مراسل الجديد: اطلاق رشقة صاروخية من جنوب لبنان باتجاه اصبع الجليل وصفارات الانذار تدوي في كريات شمونة وانفجار صواريخ اعتراضية في أجواء القطاع الشرقي
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