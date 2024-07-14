الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2024

محليات

المكتب الاعلامي للشيخ بهاء الحريري يصدر بياناً توضيحياً.. ماذا في مضمونه؟

2024-07-14 | 07:51
Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
A-
A+
المكتب الاعلامي للشيخ بهاء الحريري يصدر بياناً توضيحياً.. ماذا في مضمونه؟
المكتب الاعلامي للشيخ بهاء الحريري يصدر بياناً توضيحياً.. ماذا في مضمونه؟

صدر عن المكتب الإعلامي للشيخ بهاء رفيق الحريري التوضيح الآتي:

"ورد في سياق التغطيات الإعلامية لمواقف الشيخ بهاء الحريري عبارة غير دقيقة نُقِلَت عنه جاء فيها أنّه "لن يكون في الطائفة السنية إلا قطب واحد، وعندما أكون موجوداً فممنوع على غيري أن يكون موجوداً".

"وللتوضيح فإنّ هذا الكلام لم يصدر عن الشيخ بهاء الحريري، بل إنّه يؤكد مدّ يديه إلى كلّ الشخصيات السنية، سياسية واجتماعية ومدنية ونقابية.. ولجميع الفعاليات الوطنية من كلّ الطوائف والمذاهب والمناطق للتعاون على مشروعه المستند إلى استكمال مسار الشهيد رفيق الحريري عبر تفعيل تطبيق اتفاق الطائف وتعزيز الشراكة الإسلامية المسيحية ومحاربة الفساد.
ويؤكّد الشيخ بهاء الحريري حرصه على النموذج اللبناني المتميز بتنوعه السياسي والديني والثقافي، داخل كلّ طائفة وعلى المستوى الوطني العام، داعياً القيادات السنية والوطنية إلى التعاون معه من هذه المنطلقات الجامعة، مجدِّداً رفضه سياسة الإقصاء والتهميش بكلّ أشكالها، وداعياً إلى تحكيم العقل على قاعدة التعاون والتكامل لتحقيق المصالح العليا للشعب اللبناني الحبيب.

فاقتضى التوضح".
 
 
 
 
المكتب الاعلامي للشيخ بهاء الحريري يصدر بياناً توضيحياً.. ماذا في مضمونه؟

محليات

بهاء الحريري

تيار المستقبل

العودة الى الأعلى
Aljadeed
"خروج محطة مرجعيون من الخدمة إثر القصف العنيف" .. هذا ما أعلنته كهرباء لبنان!
حسن فضل الله لـ #الجديد: رسائل العدو الاسرائيلي الامنية واغتيالاته ضد المقاومين لم تؤد إلى أي تراجع لدى حزب الله

اقرأ ايضا في محليات

محمود جباعي يكشف حجم الخسائر الاقتصادية في الجنوب
Play
10:20
Play

محمود جباعي يكشف حجم الخسائر الاقتصادية في الجنوب

محمود جباعي يكشف حجم الخسائر الاقتصادية في الجنوب

10:20

محمود جباعي يكشف حجم الخسائر الاقتصادية في الجنوب

محمود جباعي يكشف حجم الخسائر الاقتصادية في الجنوب

علي منصور عن محاولة اغتيال ترامب : كادت أن تتسبب بحرب أهلية!
Play
10:18
Play

علي منصور عن محاولة اغتيال ترامب : كادت أن تتسبب بحرب أهلية!

علي منصور عن محاولة اغتيال ترامب : كادت أن تتسبب بحــ رب أهلية!

10:18

علي منصور عن محاولة اغتيال ترامب : كادت أن تتسبب بحرب أهلية!

علي منصور عن محاولة اغتيال ترامب : كادت أن تتسبب بحــ رب أهلية!

الشيخ بهاء الحريري أشاد بدور المملكة العربية السعودية: صانت لبنان
10:14

الشيخ بهاء الحريري أشاد بدور المملكة العربية السعودية: صانت لبنان

أشاد الشيخ بهاء رفيق الحريري بدور المملكة العربية السعودية التي صانت لبنان ووقفت الى جانبه وقدمت له دعمها في المجالات كافة، بحيث كان لها الفضل الكبير في انهاء الحرب اللبنانية، من خلال رعايتها لاتفاق الطائف واحتضانها لجميع المسؤولين اللبنانيين، كما كان لها دورا أساسيا على الصعيدين المالي والاقتصادي، عبر الودائع التي وضعتها في مصرف لبنان، وجلب الاستثمارات الهامة للبلد.

10:14

الشيخ بهاء الحريري أشاد بدور المملكة العربية السعودية: صانت لبنان

أشاد الشيخ بهاء رفيق الحريري بدور المملكة العربية السعودية التي صانت لبنان ووقفت الى جانبه وقدمت له دعمها في المجالات كافة، بحيث كان لها الفضل الكبير في انهاء الحرب اللبنانية، من خلال رعايتها لاتفاق الطائف واحتضانها لجميع المسؤولين اللبنانيين، كما كان لها دورا أساسيا على الصعيدين المالي والاقتصادي، عبر الودائع التي وضعتها في مصرف لبنان، وجلب الاستثمارات الهامة للبلد.

يحدث الآن

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين

زوارنا يقرؤون الآن

بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

Download Aljadeed Tv mobile application
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
فن
منوعات
نشرات الطقس
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2024