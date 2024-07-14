بعد توقف محطة كهرباء مرجعيون عن العمل نتيجة القصف.. نائب يتحرّك
أجرى عضو كتلة التنمية والتحرير النائب قاسم هاشم إتصالات بالدكتور كمال حايك رئيس مجلس ادارة شركة كهرباء لبنان والوزير وليد فياض والقيمين على محطة كهرباء مرجعيون بعد ان تعرضت المحطة لقصف من العدو الصهيوني ادى الى توقف المحطة عن العمل مما انعكس على محطات تزويد المنطقة بالمياه اضافة الى حرمانها من نعمة الضوء.
وطالب النائب قاسم هاشم بضرورة الاسراع باعادة تشغيل المحطة لتعود الى فعاليتها باسرع وقت اذ يكفي ما يصيب ابناء المناطق الجنوبية الحدودية ظلم العدوان ولا يجوز اضافة حرمانه من حقوقه شبه المعدومة وقد ابدى المعنيون التجاوب واعطوا توجيهات للاطلاع على حجم الاضرار والمباشرة باصلاحها.