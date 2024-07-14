سفير فرنسا لدى لبنان هيرفيه ماغرو في العيد الوطني لبلاده: أوجّه رسالة للشباب "مستقبلكم كما مستقبل لبنان بين أيديكم وفرنسا قدمت 200 مليون يورو لمساعدة لبنان في الصعد كافة"