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محليات

"الاخبار" عن تسوية الكليّة الحربية: هل نال عون ضمانة من بري؟

2024-07-15 | 01:27
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&quot;الاخبار&quot; عن تسوية الكليّة الحربية: هل نال عون ضمانة من بري؟
"الاخبار" عن تسوية الكليّة الحربية: هل نال عون ضمانة من بري؟

اشارت مصادر لصحيفة "الاخبار" الى ان قائد الجيش العماد جوزاف عون وافق على السير بالحل بشأن الكلية الحربية مع وزير الدفاع موريس سليم "إمّا لأنّه نال ضمانة من الرئيس نبيه بري بأن يشمله التمديد لقادة الأجهزة الأمنية والعسكريّة ومعهم موظفو القطاع العام نهاية العام الجاري، أو على الأقل طمعاً بذلك بعدما قرّر أن «يُسلّف» رئيس المجلس موقفاً قبل أشهر من إحالته على التقاعد في 10 كانون الثاني المقبل."

إلى ذلك، اشارت المصادر، تابعت الصحيفة،  إلى أن موقف عون ينطوي أيضاً على تراجع عن موقفه بإجراء مباراة خالية من المحاصصة، وبالتالي فإن موافقته على فتح دورة ثانية وزيادة عدد المرشحين يتضمن إعطاء كل من الأطراف المشاركة في التسوية حصته من الضباط. وهو ما أثار حفيظة كتلة اللقاء الديمقراطي التي دعمت عون في جلسة لجنة الدفاع النيابيّة، قبل أن تُفاجأ بأن تسوية بري - باسيل - عون لم تشمل مطلب الاشتراكي توقيع وزير الدفاع مرسوم ترقية العميد حسّان عودة إلى رتبة لواء وتثبيته في موقع رئيس الأركان.
 
"الاخبار" عن تسوية الكليّة الحربية: هل نال عون ضمانة من بري؟

محليات

بري

جوزاف عون

موريس سليم

الكلية الحربية

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