حاصباني لـ"الجمهورية": نحن في المعارضة لم نرفض ترشيح فرنجية للرئاسة لكن لا نقبل أن يُفرض كمرشح وحيد

قال عضو وفد المعارضة وكتلة الجمهورية القوية النائب غسان حاصباني لصحيفة "الجمهورية"، انّ "الوفد سيواصل النقاش مع الكتل النيابية داخل المجلس النيابي، وقد سبق وحصلت مناقشات كثيرة حول مواضيع مختلفة تحت قبة البرلمان بين الكتل النيابية التي تجتمع دورياً في جلسات اللجان او في لقاءات منفصلة لمناقشة مواضيع عامة".