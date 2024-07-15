مراسل الجديد: الطيران الحربي المعادي يخرق جدار الصوت في اجواء الجنوب وصيدا واقليم الخروب

انطوان قسطنطين للجديد: المبادرة التشاورية التي اطلقناها تتصل باعادة تكوين السلطة بدءاً بانتخاب رئيس الجمهورية ونفهم ان يفضي التشاور اما الى الاتفاق على اسم لرئيس الجمهورية مع برنامج عمل او الذهاب الى التنافس الديمقراطي في البرلمان