بالفيديو - مسبح صناعي داخل مجرى الليطاني.. والمصلحة الوطنية تتحرك!

View this post on Instagram
A post shared by Al Jadeed News (@aljadeednews)
A post shared by Al Jadeed News (@aljadeednews)
اعتدى 3 أشخاص مجهولين وملثمين على موظف لدى إحدى الشركات واطلقوا النار عليه عند مدخل الشركة على أوتوستراد شكا - أنفه، وسلبوا منه بقوة السلاح مبلغ نصف مليون دولار كان ينقلها. وحضرت العناصر الأمنية وباشرت تحقيقاتها لكشف هوية الفاعلين وبدأت عمليات البحث عنهم.
قيادة فوج إطفاء بيروت: السيطرة على حريق النفايات الذي اندلع على مدخل مرفأ بيروت قرب سوق السمك والاضرار اقتصرت على الماديات
اعتبر رئيس كتلة "الوفاء للمقاومة" النائب محمد رعد أن "العدو الإسرائيلي بدأ يحفر عميقاً ليُعمّق مأزقه لأنه فشل في تحقيق أهادفه لذلك يرتكب المجازر علّه يُصيب قائداً من قادة المقاومة الأساسيين الذين يرى في أنّه إذا قتلهم تَسقط وتُسحق المقاومة".