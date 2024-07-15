رعد: العدو يستقوي بالأميركي لكن الحسابات مع لبنان تختلف عن حساباته في غزة

وتابع رعد خلال إلقائه كلمتين في المجلسين العاشورائيين في كفرصير وتول: "العدوّ يدور كالتائه ويقتل لمجرّد القتل وينتظر فرصة سانحة علّه يُحرز صورة نصر بعد أن أصبح جيشه منهكًا وهذا قول كبار جنرالات الجيش".

ولفت رعد إلى أن "العدو يستقوي بالأميركي من أجل أن يهدد ويتوعد لكن الحسابات مع لبنان تختلف عن حساباته في غزة وما تطاله المقاومة بصواريخها يعرف العدو أن أي نقطة في فلسطين المحتلة إلّا وتطالها صواريخ المقاومة، لذلك يلتزم قواعد الاشتباك ويراعي أن تتدحرج الأمور خوفاً على تل أبيب وعلى عكا وحيفا وعلى كلّ المناطق الحيوية داخل الكيان الصهيوني".