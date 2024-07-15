الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2024

محليات

مطار بيروت يستقبل 14 الف وافد يومياً.. و"السياحة بخير"

2024-07-15 | 08:45
Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
A-
A+
مطار بيروت يستقبل 14 الف وافد يومياً.. و&quot;السياحة بخير&quot;
مطار بيروت يستقبل 14 الف وافد يومياً.. و"السياحة بخير"

كشف رئيس نقابة أصحاب مكاتب السفر والسياحة جان عبود في بيان اليوم أن "معدل عدد المسافرين الذي يصلون الى مطار رفيق الحريري الدولي - بيروت يومياً هو بحدود 14 ألف وافد".

وتوقع، انه "في حال بقيت الحركة على ما هي عليه أن يكون موسم صيف 2024 شبيهاً بموسم الصيف الماضي".

وأكد عبود أنه "حتى تاريخ اليوم يصل إلى مطار بيروت بين 85 و90 طائرة يومياً تتعدى نسبة إشغالها الـ96%"، لافتاً إلى أن "الميدل ايست وشركات أخرى تضع رحلات إضافية لإستيعاب الطلب في وجهات عديدة".

وإذ كشف عن أن "الحجوزات في تموز وآب لا تزال في وتيرة تصاعدية، لا سيما أن هذين الشهرين يشكلان ذروة موسم الصيف"، لفت الى أن "نتائج حزيران الماضي كانت إيجابية حيث تعدى عدد الوافدين خلال هذا الشهر الـ420 ألف وافد"، معتبراً أن "هذا عدد لا يستهان به وهو قريب إلى حد ما من المستويات المسجلة في العام الماضي".

وقال عبود: "في حال نجحت التهدئة في المنطقة، التي يتم الحديث عنها الآن، سيكون موسم الصيف في هذا العام أفضل من العام السابق".

ولفت إلى أن "أكثر الوجهات التي يأتي منها المسافرين إلى لبنان من غير الوجهات الأساسية في الدول الخليجية، مثل دبي والرياض وغيرها والتي تم وضع رحلات إضافية، هي مدريد وباريس ولندن وإلمانيا، حيث يستخدم القادمون من أميركا هذه المطارات للإنتقال الى لبنان".

وأشار إلى أن "السياح العرب يشكلون حوالي 25% من مجموع الوافدين ولا تزال جنسياتهم هي نفسها مقارنة بالعام الماضي، أي أردنيين وعراقيين ومصريين، في حين شهدت فترة عيد الأضحى قدوم بعض الخليجيين ولا سيما الكويتيين"، مشيراً في الوقت نفسه الى ان السياح الأوروبيين ونتيجة أحداث 7 تشرين الاول لا تزال حركتهم معدومة في القدوم إلى لبنان". 

مطار بيروت يستقبل 14 الف وافد يومياً.. و"السياحة بخير"

محليات

مطار بيروت

مطار رفيق الحريري

السياحة اللبنانية

جان عبود

العودة الى الأعلى
Aljadeed
موسوي: أصبحنا في موقع عظيم لأن المقاومة تخوض أكبر حرب جوية ضد العدو
المسؤول السياسي لحركة حماس بجنوب لبنان أيمن شناعة لـ هنا بيروت: حماس أظهرت مرونة كبيرة بالمفاوضات مع الإسرائيليين ونحن اليوم نقف في وجه تعنت نتنياهو ومن يتبعه

اقرأ ايضا في محليات

اللواء ابراهيم: كيف سيكون الامر حين نتناول لبنان وجنوب لبنان ومقدّرات الحزب؟
10:11

اللواء ابراهيم: كيف سيكون الامر حين نتناول لبنان وجنوب لبنان ومقدّرات الحزب؟

قال اللواء_عباس_ابراهيم في مقابلة عبر روسيا اليوم: "لن يستطيع هذا العدو مهما قام به من مجازر أن يسيطر على هذا الشعب. هناك غزة فوق الارض وغزّة تحت الأرض، وما يجري تحت الأرض في هذه اللحظة، يؤشر الى أن هذا العدو لن يستطيع السيطرة على هذه البقعة الصغيرة، فكيف سيكون الامر حين نتناول لبنان وجنوب لبنان ومقدّرات حزب الله ؟

10:11

اللواء ابراهيم: كيف سيكون الامر حين نتناول لبنان وجنوب لبنان ومقدّرات الحزب؟

قال اللواء_عباس_ابراهيم في مقابلة عبر روسيا اليوم: "لن يستطيع هذا العدو مهما قام به من مجازر أن يسيطر على هذا الشعب. هناك غزة فوق الارض وغزّة تحت الأرض، وما يجري تحت الأرض في هذه اللحظة، يؤشر الى أن هذا العدو لن يستطيع السيطرة على هذه البقعة الصغيرة، فكيف سيكون الامر حين نتناول لبنان وجنوب لبنان ومقدّرات حزب الله ؟

موسوي: أصبحنا في موقع عظيم لأن المقاومة تخوض أكبر حرب جوية ضد العدو
09:51

موسوي: أصبحنا في موقع عظيم لأن المقاومة تخوض أكبر حرب جوية ضد العدو

أشار عضو "كتلة الوفاء للمقاومة" النائب ابراهيم الموسوي، إلى أن "المقاومة تقصف مواقع العدو الصهيوني بالصواريخ والمسيرات، وأكبر حرب جوية تخوضها اليوم المقاومة ومحور المقاومة، وليس الأنظمة العربية، والكل يعلم ما تلحقه المقاومة من الأذى والإرباك للعدو".

09:51

موسوي: أصبحنا في موقع عظيم لأن المقاومة تخوض أكبر حرب جوية ضد العدو

أشار عضو "كتلة الوفاء للمقاومة" النائب ابراهيم الموسوي، إلى أن "المقاومة تقصف مواقع العدو الصهيوني بالصواريخ والمسيرات، وأكبر حرب جوية تخوضها اليوم المقاومة ومحور المقاومة، وليس الأنظمة العربية، والكل يعلم ما تلحقه المقاومة من الأذى والإرباك للعدو".

يحدث الآن

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين

زوارنا يقرؤون الآن

بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

Download Aljadeed Tv mobile application
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
فن
منوعات
نشرات الطقس
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2024