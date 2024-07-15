موسوي: أصبحنا في موقع عظيم لأن المقاومة تخوض أكبر حرب جوية ضد العدو

وأضاف في المجلس العاشورائي الذي يقيمه "حزب الله" في بلدة النبي شيت: "أصبحنا اليوم في موقع عظيم، لأن المقاومة الإسلامية تخوض بعد تسعة شهور أكبر حرب جوية ضد العدو الصهيوني، وربما يُقال: ليس لديها ما تملكه الأنظمة العربية من طائرات F-15 و F-16، وصواريخ، وغيرها من أحدث الأسلحة. ولكن السؤال هل جاءت الأنظمة بهذه الأسلحة لمحاربة إسرائيل؟ إسرائيل هي من أعطت الإذن كي يحصلوا عليها؛ هذه الأسلحة هي لكي تحافظ الأنظمة على نفسها من شعوبها، ولتقاتل دولاً عربية أخرى، أو لتتصدى لصواريخ محور المقاومة التي تطلق من إيران واليمن والعراق إذا ما استهدفت إسرائيل، فهذه الترسانة من الأسلحة هي لحماية إسرائيل ومصالحها".