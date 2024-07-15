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مدير عام هيئة اوجيرو عماد كريدية لـ #الجديد: انقطاع الانترنت بشكل متكرر ناتج عن عدم تمكن هيئة أوجيرو من القيام بالصيانة المطلوبة نتيجة الأزمة الإقتصادية وعدم توفر السيولة
مدير عام هيئة اوجيرو عماد كريدية لـ #الجديد: انقطاع الانترنت بشكل متكرر ناتج عن عدم تمكن هيئة أوجيرو من القيام بالصيانة المطلوبة نتيجة الأزمة الإقتصادية وعدم توفر السيولة
مصادر دبلوماسية للجديد: واشنطن لم تعد ضامنة لمنع العدو من توسيع الحرب على لبنان نتيجة تراجع تأثيرها على نتنياهو
مصادر دبلوماسية للجديد: واشنطن لم تعد ضامنة لمنع العدو من توسيع الحرب على لبنان نتيجة تراجع تأثيرها على نتنياهو
مصادر دبلوماسية للجديد: التصعيد العسكري في غزة وجنوب لبنان سيستمر حتى وصول نتنياهو الى الكونغرس في الـ 24 من الشهر الحالي
مصادر دبلوماسية للجديد: التصعيد العسكري في غزة وجنوب لبنان سيستمر حتى وصول نتنياهو الى الكونغرس في الـ 24 من الشهر الحالي
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مراسل الجديد: مسيرة اسرائيلية استهدفت سيارة على الحدود السورية اللبنانية لجهة الأراضي السورية
2024-07-15 | 10:41
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مراسل الجديد: مسيرة اسرائيلية استهدفت سيارة على الحدود السورية اللبنانية لجهة الأراضي السورية
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