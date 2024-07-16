بري لـ "الجمهورية": "بعدنا محلنا"



سألت صحيفة "الجمهورية" رئيس مجلس النواب نبيه بري عمّا اذا كان امراً ما قد استجد حول الملف الرئاسي فقال: "لا يوجد شيء على الاطلاق، لا مبادرات ولا غير مبادرات.. بعدنا محلنا".