فيديو - 3 شهداء بغارة بنت جبيل.. وحزب الله يردّ بوابل من الصواريخ

وفي وقت سابق من مساء الاثنين، إستهدف الطيران الحربي الإسرائيلي بلدتي كفر كلا وبنت جبيل بجنوب لبنان.وأفاد مراسل الجديد بإستشهاد 3 أشخاص نتيجة الغارة المعادية في بنت جبيل.في السياق، أفاد جيش الإحتلال الإسرائيلي في وقت متأخر من مساء أمس الاثنين إنه "تم رصد نحو 20 صاروخا أُطلقت من الأراضي اللبنانية وتم اعتراضها بنجاح من قبل مقاتلات الدفاع الجوي، دون وقوع إصابات".في السياق، أعلنت وسائل إعلام إسرائيلية "إصابة مباشرة لمبنى في كريات شمونه بعد القصف من لبنان"، مشيرةً أيضاً الى "إندلاع حريق داخل مصنع في كريات شمونه بعد إصابته بصاروخ".