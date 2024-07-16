بالفيديو - دمار هائل في القرى الحدودية جنوب لبنان

فيديو يوثق الدمار في القرى الحدودية جنوب لبنان pic.twitter.com/7n72ZXSDrW
— Al Jadeed News (@ALJADEEDNEWS) July 16, 2024
فيديو يوثق الدمار في القرى الحدودية جنوب لبنان pic.twitter.com/7n72ZXSDrW
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أكد رئيس كتلة "الوفاء للمقاومة" النائب محمد رعد، خلال المجلس العاشورائي في بلدة السكسكية، "انّ العدوّ الإسرائيلي الذي يتهددنا ويتوعدنا بحرب واسعة في لبنان هو أعجز من أنّ يشنّها لأنّ جيشه قد أُنهِك، وما يفعله في غزة لا يستطيع أن يفعله في لبنان لأننا سنردّ له الصاع بألف صاع وهو يعرف ذلك".