وقال: "العدوّ في مأزق ويُحاول أن يهدد بتوسعة الحرب من أجل أن يهزمنا نفسياً لكن المقاومين في كلّ يوم يلحقون به الأذى وأعموا بصره وصمّوا آذانه ويتحرك الآن في ساحة لا يعرف ماذا يفعل بمواقعه ومقرّات قيادته".

اضاف: "نحن نعرف نقاط قوة العدو ونقاط ضعفه وهو يعرف أننا نعرف نقاط ضعفه لذلك يتحاشى أن يستفزنا من أجل أن ننال الآن من نقاط ضعفه".

وتابع: "على العدوّ أن يكفّ شرّه عن لبنان وعن غزة، ونحن جاهزون لوقف إطلاق النار في جبهة لبنان في حال تمّ وقف العدوان على غزة وهذا الأمر سيرضخ له العدوّ".

وأردف: "لا يتوقّعن أحد أن المزيد من قتل الأطفال والنساء غزة يُحقق للعدو إنتصاراً في غزة بل يزيد بشاعة في صورته أمام العالم وسيُعجّل في تقصير عمر الكيان الصهيوني من خلال هذه الجرائم والمجازر"، لافتا إلى "أنّ الجليل الأعلى الذي أُفرِغ من المستوطنين نتيجة ضغط المقاومة وكلّ شبكات التجسس والرؤية لدى العدوّ دُمرت بأكملها إلى جانب ١٥٠ ألف نازح، وبالأمس كشفوا عن ٤٦ ألف مؤسسة وشركة تجارية أُقفلت وأعلنت إفلاسها وفرّت من شمال فلسطين المحتلة".

وختم رعد: "النّصر سيكون واضحاً لأن فشل العدوّ سيكون ذريعاً وكبيراً".