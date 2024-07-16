النائب السابق زياد أسود لـ هنا بيروت: باسيل "مبلش من الآخر" مع أهالي جزين بس جزين ما بينضحك عليها

زياد أسود لـ هنا بيروت: التحالفات يجب أن تقدم حلولاً للناس "بس الشباب ضيعوا البوصلة" وعلى رأسهم جبران باسيل ومن يريد إصلاح أداءه السياسي يجب أن يغير خطابه السياسي أولاً وهذا ما لا يستطيع جبران فعله