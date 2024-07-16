نصرالله في ليلة التاسع من عاشوراء: لا نخشى الحرب .. وأقصى ما يمكن هو الشهادة

ولفت نصرالله خلال كلمة له في الاحياء العاشورائي في باحة عاشوراء في الضاحية الجنوبية لبيروت الى أن الكثيرين تخاذلوا عن نصرة غزة وبعض هؤلاء يلجأون إلى احياء القضايا الطائفية والمذهبية ويفتحون ملفات قديمة ويثيرون الأحقاد ليغطوا تخاذلهم.

ورأى نصر الله أنه "من المتوقع بعد انتهاء معركة طوفان الأقصى بالانتصار ان شاء الله سوف نجد أنه سيُعاد إحياء التحريض الطائفي لمصادرة واحدة من النتائج المباركة لطوفان الأقصى وهي توحد وتجمع المسلمين في مقابل الخطر الذي تمثله “إسرائيل” والمشروع الصهيوني."

وتابع : "يجب أن نبقى يقظين وأن نحذر من الذين يحرّضون طائفيًا ونتغافل عنهم وعندما لا يجدون من يتفاعل معهم ينسحبون ويسكتون".

وبيّن نصر الله أن "بعض التافهين الذين لا قيمة لهم على وسائل التواصل الاجتماعي عندما يروا أن هناك من يتفاعل معهم من قبل إخواننا وأخواتنا يعتبرون أنفسهم مؤثرين وذلك بسببنا".

كما أكد الامين العام لحزب الله أن "معركة طوفان الأقصى من أطول وأضخم المعارك التي يواجهها الكيان الصهيوني في المنطقة وأهميتها أنها معركة شعوب وحركات مقاومة". مشدداً على أن "ما يجري في المنطقة منذ 1948 إلى اليوم، افساد كبير وعلو اسرائيلي على كل شعوب وحكومات المنطقة وجيوشها".

واشار إلى أنه "طالما تجدد الافساد الاسرائيلي فالوعد الالهي بالعقوبة آتٍ وهذا الإفساد لا يمكن أن يستمر والمسألة مسألة وقت".

واشار الى ان "الأجيال الحالية هي التي ستحقق العقوبة الثالثة بحق اسرائيل والمؤشرات تدل على أن هذه الأجيال الحاضرة في غزة والضفة وجبهات الاسناد"، مشدداً على "اننا نقاتل في معركة أفقها واضح ولدينا وعد قرآني بزوال هذا الكيان".

وختم نصر الله كلمته بالقول: "لمن يحاول ترهيبنا بالموت من أميركا و"إسرائيل" والغرب وبعض الداخل اللبناني نحن قوم لا نخاف الحرب ولا نخشاها لأن أقصى ما يمكن أن تأتي به الحرب هو الموت أي الشهادة".